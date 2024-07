Parigi 2024, il gesto di Musetti dopo la vittoria con Monfils che fa impazzire di rabbia i francesi

29 luglio 2024 a

Che peccato per Lorenzo Musetti! L’italiano è uscito sconfitto in finale, al terzo set, contro l’argentino Francisco Cerundolo nell’ultimo torneo in Croazia. Poi è volato a Parigi dove domenica ha battuto in due set (6-1 6-4) l’idolo di casa Gael Monfils, volando al secondo turno delle Olimpiadi. Un bel riscatto dopo la finale persa con l’argentino. E proprio contro un altro tennista dello stesso Paese sudamericano se la vedrà Musetti, in particolare Mariano Navone, che si è imposto, anche lui in due set, contro il portoghese Borges.

Ciò che però ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi di Musetti sui social è stato un gesto che l'azzurro ha compiuto subito dopo la vittoria contro il francese. Dopo il punto decisivo, una volta che la palla tirata da Monfils è finita fuori, il carrarese si è portato l’indice allo stemma dell’Italia quasi a voler dire di aver vinto per il suo Paese. Un gesto patriottico che ha suscitato subito emozione nei fan italiani sui social network. Poi Musetti ha stretto la mano al suo avversario che gli ha detto: "Sei stato bravo, in bocca al lupo per il proseguio di un torneo così importante”. Un bel gesto anche da Monfils, visibilmente stanco dopo la sconfitta, in un match che non è mai stato in discussione.

Il suo gesto Musetti lo ha motivato così: "È stata la mia risposta ai fischi con cui i tifosi francesi presenti hanno accolto il mio ingresso in campo — le sue parole — Capisco il tifo per l'atleta di casa, figuriamoci, ma un 'pizzico' hanno esagerato". E ancora: “Dopo aver risposto sul campo, vincendo nettamente una partita che si commenta da sola, alla fine mi è venuto di indicargli il nostro tricolore. Non ho avuto il tempo di avvertire la stanchezza, anzi sono felice della mia reazione alla sconfitta contro Cerundolo”.