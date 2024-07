Milan, doppio colpo rossonero: in arrivo Pavlovic ed Emerson Royal

29 luglio 2024 a

Dopo essere stato per tanto tempo vicino, ora Strahinja Pavlovic è prossimo a diventare un giocatore del Milan. Le ultime resistenze del Salisburgo sono state abbattute e per questo il difensore serbo potrà approdare alla corte di Paulo Fonseca. Un giocatore di fisico, alto, mancino, che ben è apparso ai passati Europei di calcio vinti dalla Spagna. L’accordo col calciatore c’è sempre stato, che ha messo da parte altre squadre (vedasi l’Atletico Madrid) per giocare col Diavolo.

La sua voglia era di lasciare l’Austria per vivere un’avventura più ambiziosa. Arriva con una spesa di 20 milioni, bonus più, bonus meno, che è ben in linea con gli acquisti di Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders, tre titolarissimi della squadra. Se Pavlovic arriva, Thiaw potrebbe essere vicino alla cessione. Il Diavolo aspetta solo il rilancio Newcastle da almeno 35-40 milioni.

E se Pavlovic arriva, il Milan sta puntellando la fascia destra con l’arrivo di Emerson Royal dal Tottenham. Un terzino rapido per la corte di Fonseca, con l’offerta da 15 milioni che alla fine verrà accettata dagli Spurs, dopo un lungo tira e molla. Anche in questo caso, la richiesta inglese era più alta: oltre i 20 milioni, da vero re della fascia destra. Titolare nel Tottenham di Conte, Emerson Royal si è ritrovato spesso riserva con Postecoglou, che lo ha utilizzato poco e un po’ dovunque. In totale, dal 2021 a oggi, 101 partite e quattro reti. La carriera inizia in Brasile (tra Ponte Preta e Atletico Mineiro), parla del debutto europeo in Liga (ottime stagioni al Betis Siviglia, una breve parentesi al Barcellona) prima del trasferimento in Premier.