Parigi 2024, la Granbassi denuncia in diretta Rai il titolo-vergogna di Repubblica

Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria? Le “4 regine” che hanno strappato l’oro della scherma a squadre contro la selezione francese lunedì sera. La Repubblica le ha definite così: “4 regine: l’amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la veterana”.

Un titolo non piaciuto a Margherita Granbassi, la conduttrice ed ex schermitrice, che lo ha detto durante la diretta delle Olimpiadi: “Volevo fare un piccolo accenno a una cosa che ho visto appena finita la gara — le sue parole — Il primo titolo che mi è venuto sott’occhio è quello che le descrive come ‘l’amica di Diletta Leotta, la francese, la psicologa e la veterana’. No, loro si chiamano Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria”.

Proprio Rossella Fiamingo si è messa al collo l’oro al collo pochi minuti dopo il bronzo nel nuoto del suo fidanzato, Gregorio Paltrinieri. E la siciliana ha ricordato così quel momento: “Lunedì sera al villaggio, erano le 22.30, ci siamo detti: ‘Domani dobbiamo ritrovarci qui con le medaglie al collo’ — le sue parole — Ce l’abbiamo fatta”.

Oggi l’avevo sentito dopo il nostro assalto alla Cina in semifinale e mi aveva detto che l’avevo gasato tantissimo. Non date per scontato il bronzo di Greg, non lo era per niente. Vincere una medaglia non è mai facile alla sua età. Sono uscita perché Mara Navarria, se non fosse entrata, non avrebbe avuto diritto alla medaglia e avremmo violato la nostra regola numero uno, la medaglia per tutte. Ho aperto la mia scheda su Wikipedia e ho visto che già c’erano tutti e tre i colori delle mie medaglie olimpiche: l’oro di Parigi, l’argento nell’individuale di Rio 2016 e il bronzo a squadre di Tokyo. È stata un’emozione”.