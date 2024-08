Parigi 2024, la Carini abbandona il ring: clamorosa protesta contro la intersex Khelif

01 agosto 2024 a

Clamoroso sul ring a Parigi 2024: l'azzurra Angela Carini si ritira dopo una manciata di secondi nel corso del match di boxe contro la pugile intersex algerina Imane Khelif. L'atleta italiana ha incassato un paio di pugni, è tornata una prima volta al suo angolo per farsi aggiustare il caschetto poi, al secondo colpo, ha fatto gettare la spugna.

Nessuna ferita particolare al volto, ma la decisione è sembrata subito un clamoroso gesto di protesta per un confronto con l'avversaria che molti avevano temuto impari sin dalla vigilia. La Khelif infatti ha un livello di testosterone più alto del normale e proprio per questo la Federpugilato internazionale l'aveva esclusa dagli ultimi mondiali. Il Cio, però, non lo ha considerato un criterio sufficiente per escluderla dai Giochi.

Mentre la Khelif ha iniziato a festeggiare con il suo staff, la Carini amareggiata e quasi in lacrime scuote il capo più volte al suo angolo, visibilmente delusa e arrabbiata, quasi furiosa. L'azzurra avrebbe detto "fa malissimo", secondo alcuni sui social dal labiale sarebbe addirittura spuntato un "questa è un uomo". Dopo il segno della croce iniziale, prima del match, al termine dello stesso la Carini ha platealmente ignorato l'avversaria che voleva salutarla, sfiorandola senza guardarla e senza stringerle la mano.