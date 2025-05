Giorgia Meloni, aprile magico nei sondaggi: dove vola FdI

Un aprile ricco di successi quello vissuto da Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni è infatti cresciuto nei sondaggi. A confermarlo l'analisi condotta da Pagella politica. Pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il report mostra come nel mese appena trascorso FdI abbia segnato un "boom", mentre per il Pd è stata una vera débâcle.

Numeri alla mano, nella media dei sondaggi di aprile, Fratelli d’Italia resta ampiamente il primo partito, con il 29,7 per cento dei consensi. Al secondo posto si piazza il Partito democratico con il 21,7 per cento. Il partito di Elly Schlein perde 0,6 punti rispetto a marzo. Pagella politica fa il conto: dallo scorso dicembre i consensi dei dem sono calati di 2,4 punti. Un declino che sembra invece beneficiare il Movimento 5 Stelle, cresciuto invece di un punto percentuale: 12,8 per cento. Tra gli altri partiti d’opposizione Alleanza Verdi-Sinistra si attesta al 5,9 per cento, calando di 0,3 punti. Più sotto ecco che c'è Azione al 3,2 per cento. Il partito di Carlo Calenda resta comunque davanti a quello di Matteo Renzi. Italia Viva si ferma al 2,5 per cento. Fanalino di coda Più Europa, che registra l’1,8 per cento.