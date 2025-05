Jannik Sinner, la stoccata di Vagnozzi a Kyrgios: "Non credo proprio"

"Se Sinner è emozionato per il ritorno? Questa è una passeggiata rispetto all'ultimo anno vissuto, con tutto quel peso sulle spalle. Ora è finalmente tutto archiviato". Così il coach di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, durante gli Internazionali d'Italia.

"Abbiamo provato a gestire questi tre mesi nel miglior modo possibile - dice parlando del periodo di sospensione -. Ho sentito che è un vantaggio aver avuto questo stop, ma se fosse così perché nessuno si è mai fermato così tanto? Poi come tutte le cose proviamo a prendere gli aspetti migliori, ma sappiamo di arrivare qui senza partite. Negli ultimi 5 mesi abbiamo giocato appena due tornei, non è un vantaggio questo". Ecco allora che anche secondo Vagnozzi l'obiettivo a Roma è "giocare più gare possibili per riprendere ritmo e arrivare bene a Parigi".