Fausto Bertinotti sotterra la sinistra: "Zero possibilità di rinascita"

"C’è qualche tentativo, generoso e importante, come i referendum e le tesi sul salario minimo, o alcune lotte contrattuali come quelle dei metalmeccanici. Ma questo purtroppo non può supplire all’assenza di protagonismo da parte della sinistra, che non esiste e non si vede all’orizzonte”: durissimo Fausto Bertinotti nelle dichiarazioni rilasciate al Foglio. L’ex presidente della Camera ha parlato con preoccupazione del trumpismo e dei suoi effetti: "Si respira un’aria da anni Trenta. Assistiamo a un’avanzata della destra emergente, che assume forme diverse nei vari paesi, ma di cui l’elemento trainante e inquietante è proprio la destra estrema. Tutto questo sta avvenendo mentre la sinistra è incapace di incidere. Perché ormai da anni ha scelto di essere adattiva invece che di contrasto alla globalizzazione”.

Guardando ai principali partiti di opposizione, dal Pd al M5s, Bertinotti non si è detto ottimista: “Nel quadro attuale, e con le forze politiche esistenti, non credo ci possa essere alcuna possibilità di rinascita per un protagonismo della sinistra italiana”. E ancora: “Basta guardare l’affannoso discorso sulle alleanze, tutto questo politicismo è una delle ragioni principali della crisi”.