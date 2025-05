Elly Schlein, chi non è stato invitato alla festa per i 40 anni

Grande festa per i 40 anni della segretaria del Pd Elly Schlein. Anche se non tutti i colleghi di partito sarebbero stati invitati al party a sorpresa. I grandi assenti, stando a quanto racconta il Foglio, sarebbero stati i riformisti. Molti di questi, raggiunti al telefono, si sarebbero chiesti chi abbia organizzato il ricevimento in onore della leader dem. “L’ha organizzata Marta Bonafoni (coordinatrice della segreteria nazionale, ndr) – avrebbero detto alcuni di loro - quindi è sicuramente lì: al Monk”.

Il Monk è il locale dove la segretaria, l’anno scorso, aveva aperto la campagna elettorale per le Europee con Nicola Zingaretti. In realtà poi, come riporta sempre il Foglio, si è scoperto che accanto a Bonafoni c’era Paola Belloni, compagna della segretaria, che “si è guardata bene dall’invitare Camera e Senato”. Solo gli amici più stretti, dunque, e Bonafoni per la sorpresa. Tra i presenti, in particolare, ci sarebbero state le amiche, o meglio "sorelle", di Bologna. Invitato, poi, anche Peppe Provenzano, responsabile Esteri del partito, che però ha dovuto declinare perché in Sicilia, come lui stesso ha confermato. Infine, ci sarebbe stata anche l'armocromista Enrica Chicchio, che però pure non è riuscita ad esserci perché fuori città.