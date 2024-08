Parigi 2024, il bacio affettuoso tra Macron e la ministra dello Sport Oudéa-Castéra. Scoppia la polemica

02 agosto 2024 a

Il giorno dell'inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 sembra già un ricordo lontano. D'altronde, da quel 26 luglio di cose ne sono successi e non sono mancate le polemiche per diversi momenti delle gare. Ora, a tenere al banco la foto scattata il giorno dell'inaugurazione da Odd Andersen , fotografo dell'agenzia Afp.

L'immagine immortala il bacio in tribuna tra il presidente francese Emmanuel Macron e la ministra dello Sport e dei Giochi Olimpici, Amélie Oudéa-Castéra ". Forse, a far scattare lo speciale sentimento tra i due è stata l'ansia accumulata nel corso dei mesi o l'adrenalina per il via ai giochi, di certo c'è che l'intesa tra i due non è passata inosservata Nella foto si vede la ministra che abbraccia molto affettuosamente il premier Macron prendendogli la nuca con la mano destra per poi. baciarlo sulla guancia, a pochi centimetri dalle labbra E a rendere il tutto ancora più suggestivo è il fatto che la ministra tiene perfino gli occhi chiusi.