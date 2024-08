Parigi 2024, Martina Navratilova si schiera con la Carini: "Deplorevole, non doveva accadere"

01 agosto 2024 a

Col passare delle ore sempre più personalità del mondo politico e di quello dello sport si stanno esponendo pubblicamente sul match interrotto tra Angela Carini e la pugile intersex Imane Khelif. E non potrebbe essere altrimenti. Quel pianto ha fatto il giro del web e ha costretto molte persone a riconsiderare la proprio posizione riguardo alle derive woke del politicamente corretto. Polemiche a parte, l'unica cosa che resta sul ring di Parigi 2024 è il sogno olimpico infranto della giovane atleta azzurra. Una delusione amara da digerire, dopo anni di fatica e rinunce.

Al coro indignato di chi sostiene che Imane Khelif non dovesse partecipare ai Giochi olimpici di Parigi in quota donne si è unita anche Martina Navratilova. L'ex campionessa del tennis, oltre a essere una leggenda dello sport, è anche una nota rappresentante della comunità lgbtq+ dato che è sposata da anni con una donna. "Deplorevole - ha commentato la Navratilova su X -. Ciò non finirà bene per le persone al potere che hanno permesso che ciò accadesse".

Deplorable. This will not end well for the people in power who allowed this to happen. https://t.co/9vR2ylnoJR — Martina Navratilova (@Martina) August 1, 2024

Come detto, tanti esponenti del mondo della politica hanno voluto esprimere la loro vicinanza ad Angela Carini. A cominciare da Ignazio La Russa, che su X ha commentato: "Il pianto inconsolabile di Angela ci colpisce ma il suo ritiro le fa onore. L’aspetto in Senato per abbracciarla". Una magra consolazione dopo la delusione olimpica.