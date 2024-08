Parigi 2024, Pan Zhanle e il record mostruoso nei 100 stile: il video, ombre sulla Cina

Nei 100 stile libero c’è un nuovo campione: il cinese Pan Zhanle, un ragazzo di non ancora vent'anni (li farà domenica) semisconosciuto fino a settembre e che dai Mondiali di Doha a febbraio in cinque mesi ha superato se stesso. Abbattendo così la leggenda Johnny Weissmuller.

Zhanle ha battuto tutti in un 46"40 che appartiene al futuro e toglie addirittura 40/100 al tempo che lui stesso aveva stabilito in Qatar, nella prima frazione della staffetta 4x100, poi vinta. Lo ha fatto con una seconda vasca folgorante, dopo essere passato ai 50 di due centesimi più lento rispetto al precedente limite, avendo la meglio della concorrenza: l'australiano Chalmers e l'ex detentore del record Popovici (bronzo in 47’’4).

Il nuotatore cinese va molto forte, secondo Il Corriere della Sera anche troppo. Anche se, va detto, Pan non è nella lista dei famosi 23 nuotatori cinesi trovati positivi a un farmaco cardiaco e sui quali si è scatenata una guerra politica tra Usa e Cina, con in mezzo il Cio e la Federazione internazionale.

E sempre secondo il Corsera pare che agli americani sia stato detto di piantarla con la loro campagna di pressione contro i cinesi, minacciandoli di far saltare l’assegnazione a Salt Lake City del 2034. intanto Zhanle stupisce e si è messo alle spalle Chalmers, l’australiano oro a Rio 2016 con un numero imprecisato di tatuaggi, e David Popovici, il giovane fenomeno di Bucarest, primo oro della Romania alle Olimpiadi conquistato l’altro giorno nei 200 stile, che è cresciuto a pane, allenamenti e filosofia stoica.

Chinese TV commentator couldn’t contain her emotions when Pan Zhanle became the first Chinese swimmer to win gold, in the 100 meters freestyle, and set a new world record (46.40). #paris2024 #OlympicGames #swimming pic.twitter.com/oQEw7NNtsn