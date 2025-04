Sinner e il doping? Rivoluzione Itia: costretti a farsi guardare sotto la doccia

Una nuova regola voluta dall’Itia, il tribunale antidoping internazionale tennistico, ha lasciato perplessi in tanti. Qualora tennisti o tenniste decidano, dopo aver giocato una partita, di farsi la doccia prima di consegnare il proprio campione di urina, dovranno restare per tutto il tempo sotto l’acqua alla vista degli addetti al prelievo.

I giocatori del circuito Atp e Wta sono stati già informati a riguardo: “L’Itia e in precedenza l'Itf hanno lavorato instancabilmente per garantire che le docce post-partita possano costituire un ritardo ammissibile per i controlli antidoping, soprattutto quando l'assenza di una doccia può avere un effetto negativo sulla salute e il benessere di un giocatore — recita la nota diffusa dall'International Tennis Integrity Agency — Tuttavia, fare la doccia non è un diritto. Per questo motivo, l'Itia chiede gentilmente ai giocatori di fare la doccia mantenendosi sempre sotto la vista dell'accompagnatore che li osserva”.