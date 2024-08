Parigi 2024, "mano terapeutica": il massaggio al cestista Usa sconvolge tutti

03 agosto 2024 a

a

a

Ai telespettatori delle Olimpiadi più attenti non è sfuggito un particolare momento del torneo di Basket 3×3. A un certo punto della partita, l'ex cestista della Nba, Jimmy Fredette, che si è unito alla spedizione americana a Parigi, ha accusato un forte dolore all'inguine. Per questo si è seduto e ha atteso l'aiuto della fisioterapista. Quando quest'ultima ha iniziato a massaggiare la zona dolorante del 35enne, la scena ha colpito molti.

Nella clip, diventata virale su X, si vede la fisioterapista che interviene sulla parte del corpo in cui Fredette sente dolore. Una parte molto intima. Il medico prima tasta la parte superiore della coscia, l'inguine, per capire se si tratta di uno stiramento, uno strappo o di un crampo. Poi comincia con un movimento ondulatorio volto a sciogliere il nodo. E guardando il volto di Fredette, sembra proprio che lui provi grande dolore.

"Sfido un uomo, sarà una vittoria più grande". L'ungherese Homori umilia Imane Khelif

La scena, per quanto drammatica per il cestista, ha colpito e allo stesso tempo divertito gli utenti sui social. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Piccola mano terapeutica”. Qualcun altro invece: “Come posso candidarmi per il suo lavoro?”. Commenti ironici a parte, in realtà, quello eseguito dalla fisioterapista alle Olimpiadi è un trattamento medico molto comune negli spogliatoi sportivi.