Parigi 2024, il Belgio ritira la squadra di Triathlon: esplode il caso della Senna

05 agosto 2024 a

Il Belgio ha deciso di ritirare, per protesta, la squadra dalla staffetta mista di triathlon alle Olimpiadi di Parigi 2024. La decisione sarebbe stata presa dopo che una delle atlete belghe, Claire Michel, si è ammalata dopo un tuffo nella Senna in occasione della gara individuale. E così Nelle contestate acque della Senna è andata in scena la staffetta mista di triathlon, in dubbio fino all’ultimo giorno tra allenamenti annullati e una qualità dell’acqua del fiume che ha lasciato sempre a desiderare.

polemizzare con l’organizzazione è stato in particolare il Belgio, squadra costretta al ritiro prima della partenza perché una sua atleta, Claire Michel, che aveva partecipato alla gara individuale nella Senna, si è sentita male ed è stata ricoverata. Secondo la stampa locale avrebbe contratto una infezione da Escherichia coli. L'ennesima pagina imbarazzante di questi Giochi Olimpici di Parigi 2024.

"Cos'ho visto nuotando sotto al ponte": Senna, la testimonianza-choc della belga Vermeylen

Il caso della Senna completa il quadro desolante di questi Giochi che hanno suscitato polemiche sin dalla cerimonia di apertura contestata anche dal Vaticano e nei giorni a seguire per la scarsa organizzazione del Villaggio Olimpico. La foto di Thomas Ceccon che dorme sul prato per trovare un po' di refrigerio ha fatto in poco tempo il giro del mondo. Niente da aggiungere a una situazione a dir poco sconcertante.