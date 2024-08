Parigi 2024, Dina Asher-Smith perde la gara e abbandona l'intervista: "Sono molto turbata"

05 agosto 2024 a

Rimanerci male dopo una restrizione non aspettata. La delusione della 28enne britannica di atletica leggera, Dina Asher-Smith, alle Olimpiadi di Parigi è risultata evidente e la sportiva, che non è riuscita a bissare la medaglia d'oro sui 200 ai Mondiali di Doha nel 2019, ha sfogato tutta la sua frustrazione alla Bbc. Poi, tra le lacrime, si è girata e se ne andata non riuscendo a concludere l’intervista. L'atleta londinese si è classificata seconda nella prima batteria dei 200 olimpici, battuta solo dalla nigeriana Favour Ofili.

Niente che contasse davvero, visto che l'unica cosa che importava era passare il turno: “È stato uno dei 22.2 più facili che abbia mai corso in vita mia e questo è la dimostrazione della forma per la quale io e il mio allenatore abbiamo lavorato duramente — ha detto la sportiva — Il mio corpo sta benissimo, sono solo arrabbiata per sabato".

Lì è arrivato il momento emotivamente devastante: "Sono molto turbata". Poi stava per cedere alle lacrime e allora ha preferito lasciare la postazione, mentre l'intervistatrice capiva la situazione e le diceva: "Va bene”. La velocista inglese, infatti, sabato si era classificata solo quinta nella semifinale dei 100 metri, correndo in un deludente per lei 11,10. Ben altra la musica oggi nei 200, dove il suo 22,28 è il terzo tempo assoluto tra le atlete che si sono qualificate per le semifinali: Dina ha concrete speranze di medaglia.