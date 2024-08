Parigi 2024, scoppia il caso Luana Alonso: la nuotatrice allontanata dal Villaggio olimpico

05 agosto 2024 a

In questa Olimpiade di Parigi 2024 Luana Alonso è ricordata per aver annunciato a sorpresa in lacrime il suo ritiro dalle competizioni. La 20enne nuotatrice paraguaiana aveva dichiarato di voler "andare a studiare negli Stati Uniti e continuare la carriera scientifica". L'ambizione della giovane atleta è quella di diventare un giorno "Ministro dello sport". Ma la nuotatrice sembra avere già nostalgia degli spogliatoi. E, dopo un fatto curioso, la delegazione del Paese sudamericano ai Giochi le ha intimato di non presentarsi più al Villaggio olimpico.

La presenza di Luana Alonso starebbe creando alle sue colleghe "un ambiente inappropriato all'interno del Team Paraguay". Tutto è nato dopo il ritiro della nuotatrice: a quel punto, essendo un'ex atleta, non aveva più titolo per stare nel Villaggio. Ma lei ha provato lo stesso a tornarci dopo una notte trascorsa in albergo: a quel punto è scattato il pugno duro nei suoi confronti. Come ha confessato il capo delegazione del Comitato olimpico Paraguaiano a Parigi Larissa Schaerer, tutto è cominciato quando Luana ha annunciato il ritiro dal nuoto agonistico appena dopo essere uscita dalla piscina, senza che nessuno sapesse niente al riguardo: "Nelle sue dichiarazioni ha riferito che si sarebbe ritirata. Noi non lo sapevamo, non lo sapeva nessuno in squadra, nemmeno l'allenatore. È una sua decisione e la rispettiamo".

Luana aveva comunicato la sua volontà di lasciare il Villaggio olimpico di Parigi. "Era autorizzata. Ha smesso di appartenere alla nostra delegazione. Il giorno dopo, domenica, esco dall'edificio e la incontro. Le dico: ‘Luana, che fai qui?'. Era vestita in borghese", ha continuato la 49enne capo delegazione. La Alonso ha spiegato di aver portato le cuffie al suo compagno della squadra di nuoto Matheo Mateos. A quel punto la Schaerer le ha ribadito che non poteva più entrare nel Villaggio perché non faceva più parte della delegazione paraguaiana: "Se sei all'interno di una delegazione devi rispettare le regole. Le ho mandato un'email in cui le ho scritto che non può più entrare nel Villaggio perché si è già ritirata".

Ma il problema Alonso sembra che fosse presente già da diverso tempo. Secondo la capo delegazione, la nuotatrice non aveva rispettato la sua preparazione per essere all'altezza in una competizione di così alto livello: "Da tempo non soddisfaceva i parametri di un'atleta ad alte prestazioni. Questo ci è stato detto dall'allenatore". Ogni allenatore effettua una valutazione dei propri atleti dopo i Giochi Olimpici, il cui rapporto viene successivamente analizzato dal Comitato Esecutivo.