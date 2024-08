Parigi 2024, le italiane "mordono" la medaglia? La reazione (inaspettata) della cinese

06 agosto 2024 a

Sono salite due italiane sul podio durante la prova della trave alle attuali Olimpiadi di Parigi. Le azzurre Alice D'Amato e Manila Esposito per festeggiare hanno morso le loro medaglie, rispettivamente d'oro e di bronzo, un gesto che deriva dal tempo in cui le persone volevano assicurarsi che il metallo fosse autentico, ma che negli anni si è trasformato in un vero e proprio simbolo della vittoria sportiva. Zhou Yaqin, medaglia d'argento, ha guardato le colleghe e poi le ha imitate. Questa scena è stata apprezzatissima dal pubblico, che ha considerato dolce il gesto della 18enne ginnasta cinese. La cinese ha ottenuto un punteggio di 14.100, penalizzata da un errore nell'esecuzione, ed è arrivata seconda, dietro all'italiana Alice D'Amato. Terza l'azzurra Manila Esposito, con 14.000.

Con il successo, D’Amato ha cancellato il quarto posto nel concorso all-around e il quinto nelle parallele asimmetriche con una prestazione impeccabile. Manila Esposito, a soli 17 anni, ha centrato nuovamente il podio ribaltando qualsiasi pronostico della vigilia. La campana ha conquistato un giudizio di 14.000 patendo una piccola indecisione durante l'esercizio che le ha negato l'argento per un solo decimo, conquistato dalla cinese Zhou Yaqin con un punteggio di 14.100.

Fuori dalla top three si è piazzata la brasiliana Rebeca Andrade, salita in pedana per ultima, ma costretta ad accontentarsi del quarto posto a causa di alcune imprecisioni che non le hanno permesso di andare oltre quota 13.933 davanti all'altra favorita della vigilia, l'americana Simone Biles che ha patito una brutta caduta che l'ha retrocessa sino al quinto posto con 13.100