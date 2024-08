Parigi 2024, Raven Saunders: "Ho avuto difficoltà". Mistero svelato: perché indossa la maschera

08 agosto 2024 a

L'atleta Raven Saunders si è fatta notare nel corso di queste Olimpiadi per un particolare che ha scatenato la curiosità di tutti i presenti. La sportiva nel corso della gara del lancio del peso ha indossato un accessorio molto particolare: una maschera. Il motivo? "Onorare" le sue fragilità passate.

"Ho avuto difficoltà a controllarmi imparando a lasciare che Hulk uscisse nei momenti giusti", ha raccontato la donna. La medaglia d'argento a Tokyo è stata infatti soprannominata Hulk proprio per il dettaglio della maschera che indossò durante la competizione. Per la donna si tratta di una sorta di "rituale" in quanto le è molto utile per isolarsi nei pre-partita. "Mi piace essere il mio più grande sostenitore, non posso davvero ripetere quello che dico perché dovrete comunque censurare la maggior parte delle cose che dico – ha detto durante un'intervista a Yahoo -. Ma per riassumere, mi dico: ‘Ce l'hai, ce l'hai, sei un campione, devi impegnarti, devi impegnarti, nessuno te lo darà, devi lavorare, devi impegnarti, devi ottenerlo'".

Parlando delle sue difficoltà, la sportiva ha spiegato di voler vincere "una medaglia e ispirare così tante persone nella comunità LGBTQ, così come tante persone che hanno avuto a che fare con problemi di salute mentale, così tanti della comunità afroamericana, così tante persone di colore in tutto il mondo, spero davvero di poterli ispirare e motivare".