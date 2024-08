Parigi 2024, Paltrinieri nono nella 10 km. Dalla ginnastica alla staffetta, le gare del 9 agosto

09 agosto 2024 a

La vittoria dell'Italia del volley femminile che si prende la finalissima ha ancora di più acceso l'attenzione degli italiani per le gare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Paltrinieri però questa mattina ha fallito l'appuntamento con la medaglia nella 10 km nella Senna, è arrivato solo nono. In questa lunga giornata bisogna ricordare le Farfalle per le qualifiche della prova a squadre e il ritorno in gara di Sofia Raffaeli e Milena Baldassari. Occhio ai tuffi con Chiara Pellacani e di sollevamento pesi con Antonino Pizzolato. Poi le semifinali di pentathlon moderno maschile con Matteo Cicinelli e Giorgio Malan impegnati nel loro secondo giorno di gare. Riflettori puntati anche sull'atletica con la staffetta 4X100.

PALTRINIERI RIACCENDE LA POLEMICA SULLA SENNA

"Una follia nuotare nella Senna? No, se i valori sono buoni. Certo il fiume era sempre inagibile tranne che nei giorni delle gare quando tornava agibile, un pò strano". Così Gregorio Paltrinieri, nono nella 10km di nuoto di fondo nella Senna ai Giochi di Parigi 2024. "Noi non sapevamo cosa aspettarci, io e Mimmo Acerenza abbiamo preferito non provarlo prima non so se abbia influito. Forse la location non era adatta alle mie caratteristiche", ha aggiunto il campione azzurro.

LO SFOGO DI PALTRINIERI

"Adesso? Mi fermerò e mi fermerò tanto. Voglio prendermi un periodo di pausa. Non so se è stata la mia ultima gara, voglio prendermi del tempo per decidere e per dedicarmi ad altre cose. Ripeto, ho bisogno di fermarmi". Lo ha detto ai microfoni di RaiSport Gregorio Paltrinieri, al termine della 10km di nuoto di fondo dei Giochi di Parigi2024, chiusa in nona posizione. "È stata molto complicata. Una gara difficilissima. Non avevo mai provato il percorso e non sapevo cosa aspettarmi - ha aggiunto - in più ho fatto tanta fatica a trovare la mia nuotata oggi, soprattutto a favore di corrente. Ero sempre attaccato a un filo pronto a rompersi. Non sono riuscito mai a trovare il mio passo, il mio ritmo. Quando gli altri hanno cambiato il ritmo io non ce l’ho fatta. Mi spiace per questa gara: speravo di fare bene ma gli altri sono andati fortissimo. Mi spiace per il quarto posto di Acerenza, speravo che almeno lui potesse arrivare al podio. La mia Olimpiade fino a oggi è stata molto buona e nel complesso sono felice", ha concluso il campione emiliano, vincitore in vasca di due medaglie (sugli 800 e sui 1500)

PALTRINIERI NONO NELLA 10 KM

Dopo una gara vissuta interamente in testa, Rasovszky ha beffato Klemet allo sprint e ha conquistato la medaglia d’oro. Beffa per Acerenza, che ha perso il podio in volata contro Betlehem (i due erano stati "staccati" da poco dai due leader): oro e bronzo all’Ungheria, dunque. Per l’Italia un quarto e un nono posto: Paltrinieri ha "ceduto" nell’ultimo chilometro, chiudendo a 1’06« dal vincitore.