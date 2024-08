Milan, arriva Pavlović e Ibrahimovic lo "difende": "Questo è un animale"

09 agosto 2024 a

Giovedì Strahinja Pavlović, venerdì è il momento della conferenza di Alvaro Morato. Intanto la presentazione del difensore serbo è stata convincente e ha caricato molti tifosi rossoneri. Al fianco del giocatore c’era anche Zlatan Ibrahimovic, che ha voluto esprimere tutta la sua gioia per aver ingaggiato l’ex difensore del Salisburgo: “Lo abbiamo seguito per un bel po’, alla fine eravamo tutti convinti — ha detto Zlatan — È un giocatore aggressivo di piede sinistro, nella nostra difesa c’era solo Theo di piede sinistro. Ha l’atteggiamento giusto, che vogliamo”.

E ancora: “Serve un po’ di cattiveria e Pavlovic è giusto per questa squadra — ha aggiunto Ibra — Piace tanto a Fonseca, è giovane e ha tanti margini di crescita. Ha esperienza in Champions League e calcio internazionale. Abbiamo fatto di tutto per portarlo qui. Sono sicuro al 200% che sarà tra i preferiti dei tifosi. È uno che in ogni duello entra col cuore, i tifosi lo sentono quando dai il 200% e lo dico da ex calciatore. Benvenuto al Milan, Strahinja Pavlovic”.

Durante la conferenza si è parlato anche del soprannome del serbo. Un giornalista infatti si è rivolto a lui soprannominandolo “Pavlo”, la risposta di Ibra non si è fatta attendere e ha esaltato l’ex difensore del Salisburgo: “Già gli date un soprannome? Questo è un animale, non Pavlo”. Per poi parlare del “problema” dei troppi difensori: “Abbiamo cinque difensori centrali — ha detto Ibra — Kalulu può giocare anche a destra, ma la scelta tecnica deve farla il mister. Dei nostri quattro difensori centrali solo Pavlovic è mancino. È importante secondo noi avere difensori mancini. Sarà un mercato di dettagli: porteremo in squadra questi dettagli”.