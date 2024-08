Parigi 2024, Imane Khelif ha vinto la medaglia d'oro: battuta la cinese Yang

09 agosto 2024 a

a

a

Come c'era da aspettarsi, Imane Khelif ha vinto la medaglia d'oro nella categoria 66 kg di pugilato alle Olimpiadi di Parigi 2024. La pugile algerina, nella finale disputata al Roland Garros, ha battuto ai punti, con verdetto unanime dei giudici, la cinese Liu Yang, che si è complimentata con la rivale dopo la sconfitta. Subito dopo il successo Khelif ha festeggiato con una bandiera algerina. Si tratta del primo oro olimpico in assoluto per l'Algeria nella boxe femminile.

Nella prima ripresa, l'atleta africana piazza 2 colpi puliti che sono sufficienti per ottenere lo score di 10-9. Stesso copione nel secondo round: stesso punteggio a favore di Khelif, che non consente a Yang Liu di portare attacchi efficaci. La pugile algerina, grazie alle lunghe leve, gestisce gli scambi e nella terza ripresa, consapevole di avere la vittoria a portata di mano, può disimpegnarsi in scioltezza. Un altro 10-9, verdetto unanime e medaglia d'oro.