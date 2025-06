Imane Khelif non partecipa al torneo di boxe in Olanda: "Test obbligatorio sul sesso"

Imane Khelif fuori dai giochi, o quasi. La campionessa olimpica algerina, finita al centro di una polemica sull'idoneità in base al genere, non parteciperà al torneo di questa settimana in Olanda. A dichiararlo gli organizzatori. Dirk Renders, portavoce dell'Eindhoven Box Cup, ha poi confermato all'AFP che la pugile non si presenterà, aggiungendo: "La decisione sulla sua esclusione spetta alla World Boxing" che meno di una settimana fa ha annunciato l'introduzione di test genetici obbligatori per determinare il sesso degli atleti.

Gli esami, in base a quanto stabilito, si rivolgono ai concorrenti di età superiore ai 18 anni. A riguardo la World Boxing ha informato la federazione algerina che Khelif avrebbe dovuto sottoporsi al test per poter competere a Eindhoven questa settimana. In base alla nuova politica, tutti gli atleti nelle competizioni autorizzate da World Boxing devono sottoporsi a un test PCR (reazione a catena della polimerasi) per determinare il loro sesso alla nascita. Il test PCR, condotto tramite tampone nasale od orale, rileva materiale genetico specifico - in questo caso il gene SRY - che rivela la presenza del cromosoma Y, un indicatore del genere biologico.