Parigi 2024, Guazzini smentisce Saronni in tv: "Non calcolate ciò che ha detto"

L'oro arrivato nella Madison di ciclismo su pista arricchisce il medagliere azzurro. L'impresa di Chiara Saronni e Vittoria Guazzini entra nella storia dei Giochi. E altermine della gara la Consonni ai microfoni Rai afferma: "Non ho parole, devo ringraziare Vittoria, lei è riuscita a colmare qualcosina che non avevo io. Non potevo chiedere di meglio".

La compagna di squadra la ferma in diretta: "Non calcolate quello che ha detto lei – spiega – aveva una gamba della Madonna. All'inizio è vero ci siamo un po' perse, eravamo sballate con i giri, ma non volevo andare in panico". La Guazzini racconta quella rimonta: "La Madison è lunga, e dicevo che era inutile ammazzarci per arrivare sempre quinte e prendere neanche un punto – continua -. Ho detto: ‘O la va o la spacca'. E ha spaccato ed è andato tutto bene e abbiamo vinto le Olimpiadi".

Infine, sempre la Guazzini parla dell'importanza del lavoro di squadra: "Non eravamo solo noi a correre ma tutti, dal Ct alle compagne – aggiunge -. È stata un Madison un po' improvvisata all'ultimo ma grazie a ognuno di loro che hanno creduto in noi ora ci troviamo a festeggiare qualcosa che penso sia più grande di noi". Un vero trionfo per lo sport italiano che a queste Olimpiadi di Parigi ha dimostrato di poter competere in tutte le discipline.