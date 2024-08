Lazar Dukic, una morte inspiegabile: morto durante la gara di CrossFit

10 agosto 2024 a

a

a

Le ultime bracciate, poi è scomparso nel nulla. Lazar Dukic, atleta serbo che ha partecipato alla gara di CrossFit in Texas, è sparito nel lago a 100 metri dal traguardo. Le ricerche sono scattate quando all'arrivo mancava all'appello l'atleta serbo. Dopo qualche ora il suo corpo è stato trovato senza vita nel lago in cui si svolgeva la gara. Ma le scene terribili, il momento in cui il nuotatore ha perso il contatto con il gruppo ed è sparito sotto l'acqua è stato immortalato dalle telecamere che seguivano la gara. In un primo momento si era pensato a un ritardo per un affaticamento o per qualche problema legato alla sua condizione fisica.

L'atleta stava cercando di portare a termine una gara su un percorso prestabilito di 5,6 chilometri con una nuotata finale nel lago di 800 metri. I primi 700 sono stati affrontati senza alcun problema dall'atleta, poi il dramma inaspettato. Il serbo è sparito letteralmente nel nulla. E non ha avuto nemmeno la possibilità di poter chiedere aiuto. In pochi secondi l'atleta è annegato e di fatto è finito sotto l'acqua che lo ha trascinato via. L'ufficio del medico legale però non ha ancora dichiarato le cause della morte del nuotatore. Intanto sui social i video della gara sono diventati tristemente virali. Una tragedia che ha spezzato la vita di un atleta di soli 28 anni.