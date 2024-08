Parigi 2024, protesta contro i giudici: chi è Claudia Mancinelli, video virale

10 agosto 2024 a

Un abbraccio vale più di mille parole, anzi più di mille sacrifici. Sono quelli che hanno fatto la medaglia di bronzo della ginnastica ritmica Sofia Raffaeli e la sua allenatrice Claudia Mancinelli. La guida sportiva della Raffaeli, la prima medaglia individuale di tutta la storia nella ginnastica ritmica, ha dovuto prendere il posto della storica allenatrice Julieta Cantaluppi che ha abbandonato la sua atleta a meno di un anno dalla competizione. Un'impresa non facile dunque quella dell'allenatrice Claudia Mancnelli che, al momento dell'annuncio dell'ultimo punteggio, si è lasciata andare a un calorosissimo e forte abbraccio. Le due nel corso di questi mesi hanno cretao un rapporto davvero speciale.

La nuova allenatrice si è anche fatta notare per la reazione avuta contro i giudici dell'all-around che avevano condizionato in negativo il punteggio di Sofia Raffaeli, ma poi il lieto fine ha spazzato via ogni tensione lasciando spazio all'affetto e alla gioia. Claudia Mancinelli oltre a fare l'allenatrice (ha portato la società dalla Serie B alla Serie A1) è anche un attrice.

Claudia Mancinelli l'abbiamo già vista in diversi film italiani: Loro, Edhel, Cenere, ma poi è stata chiamata dalla federazione per guidare le ragazze alle Olimpiadi nel 2023. D'altronde, il primo amore non si scorda mai

