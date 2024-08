Jannik Sinner, che tonfo: Rublev lo fa fuori da Montreal, il colpo che umilia Jannik

11 agosto 2024 a

Un vera e propria amara sorpresa. Jannik Sinner è stato eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal. L'altoatesino numero 1 al mondo ha perso contro il russo Andrey Rublev, numero 8 del tabellone, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2. Il match è stato interrotto per 30 minuti al termine del primo set a causa della pioggia. Ma l'Italia è ancora in pista a Montreal. Nonostante la caduta del numero uno al mondo, c'è ancora un vento azzurro che può regalare la brezza della vittoria. Infatti tutte le speranze per mettere le mani sulla finalissima sono riposte su un altro italiano.



Sarà infatti Matteo Arnaldi, ad affrontare Rublev in semifinale: l'azzurro, numero 46 del mondo, ha infatti eliminato ai quarti di finale il giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-4, 7-5.Infine va ricordato che per Sinner non è certo un periodo facile. La rinuncia alla partecipazione ai Giochi di Parigi 2024 è stata dura da digerire. Sinner interpellato sulle critiche arrivate per questa sua scelta ha detto di "non voler nemmeno rispondere". Ma la risposta, tanto attesa, sul campo non c'è stata.