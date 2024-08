Tulkin Kilichev, arresto cardiaco mentre Dusmatov fa festa per la medaglia

11 agosto 2024 a

Hasanboy Dusmatov ha messo le mani sulla medaglia d'oro. Il trionfo nella boxe dell'atleta uzbeko ha riempito di gioia il suo allenatore, Tulkin Kilichev. E mentre l'atleta festeggiva la medaglia, ecco che la festa si trasformava pian piano in dramma. Infatti il coach è stato vittima di un arresto cardiaco mentre si trovava di fianco al ring. La sua vita è stata salvata solo grazie all'intervento della Gb Boxing.

Immediatamente i medici si sono fiondati sul coach ed è stata eseguita una rianimazione cardiopolmonare e subito dopo è stato preso anche un defibrillatore per rianimare l'uzbeko.

Momenti di grande apprensione. Uno dei medici ha raccontato alla PA cosa è accaduto in quegli istanti drammatici: "La squadra di allenatori (uzbeka) è tornata nell'area di riscaldamento e tutti stavano festeggiando, poi da quell'area sono arrivate delle urla che non erano affatto dei festeggiamenti. C'è stato un grido di aiuto, di un medico. Harj è stata la prima persona a rispondere e io l'ho seguita con la borsa traumatologica d'emergenza che portiamo con noi". Insomma per fortuna tutto è finito nel migliore dei modi, ma di fatto il ricordo della medaglia d'oro per Dusmatov sarà legato a quel coach così pieno di gioia che ci ha quasi rimesso la vita...