Imane Khleif, il fratello di Angela Carini si sfoga: "Chi parla non sa"

11 agosto 2024 a

Dopo Imane Khelif anche Lin Yu Ting, l’altra pugile "discussa" di questi Giochi, conquista l’oro olimpico. Lo fa nei 57 kg, battendo in finale la polacca Julia Szeremeta. Come nel caso dell’algerina, anche la sua presenza a Parigi era stata oggetto di polemiche per un presunto gender test non superato ai Mondiali del marzo 2023 e per il quale fu squalificata dall’Iba, Federazione che però non è più riconosciuta dal Cio.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha più volte difeso la Lin: "È una donna e ha il diritto di partecipare alle competizioni femminili". Intanto la Khelif ha presentato una denuncia per cyberbullismo dopo gli attacchi ricevuti sui social in queste settimane. Ma a tenere banco è anche lo sfogo, sempre sui social, del fratello di Angela Carini, l'atleta che si è ritirata dall'incontro con la Khelif dopoi aver ricevuto un pesante pugno sul volto.

"Siamo stati cresciuti a pane ed onore, sin da bambini ci è stata trasmessa una profonda etica del rispetto. Mia sorella Angela ha rappresentato e rappresenta con grande dignità e sacrificio il nostro paese ed il nostro sport nel mondo, ed oggi più che mai a testa alta sono qui a sostenerla e a difenderla da chi la scredita con pochezza d’animo ma soprattutto da chi non conosce realmente la storia, o meglio da chi conosce la sua storia e per un po’ di notorietà cerca di dire la sua. Mi dispiace che dopo questa faccenda abbia perso un bel po’ di amicizie e persone che erroneamente stimavo", parole pesanti quelle di Antonio Carini che faranno certamente discutere.