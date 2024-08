Karch Kiraly, ecco l'istante in cui l'Italia spiana gli Usa: la foto che fa il giro del web

11 agosto 2024 a

a

a

La partita che ha visto trionfare l'Italia nella finale del torneo olimpico di pallavolo ha segnato allo stesso tempo una pesante sconfitta per la squadra avversaria, gli Stati Uniti. Il punteggio è lì a dimostrarlo: 25-18, 25-20, 25-17. Indubbiamente, insomma, le azzurre si sono rivelate più forti in campo. L'Italia ha dominato così tanto che le avversarie a un certo punto sono sembrate quasi rassegnate. E lo stesso vale per l'allenatore della squadra americana, Karch Kiraly, il cui viso alla fine della partita diceva già tutto. Lo scatto che lo ritrae quasi sul punto di arrendersi è già diventato virale sui social, dando il via a tantissimi meme.

Lo stesso Kiraly, tra l'altro, aveva già riconosciuto la bravura della squadra italiana di volley qualche giorno fa: "Se arriviamo in finale - aveva detto - abbiamo la possibilità di incrociare la Nazionale Italiana". Poi sul ct delle azzurre, Julio Velasco: “Con lui l’Italia nel 2024 ha fatto un cammino straordinario, sta giocando una grande pallavolo". Kiraly è un’icona di questo sport, tanto che nel 2001 venne eletto dalla Federazione Mondiale come il miglior giocatore del XX secolo insieme a Lorenzo Bernardi. Si tratta, tra l'altro, dell’unico atleta in grado di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi nel volley indoor e nel beach volley: a Los Angeles 1984 e a Seoul 1988 con il sestetto a stelle e strisce, ad Atlanta 1996 sulla sabbia in coppia con Kent Steffes.