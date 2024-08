Ceccon annuncia: "Vado a vivere da solo", la mamma reagisce così

12 agosto 2024 a

Uno degli uomini più chiacchierati dei Giochi, Thomas Ceccon, che si è preso le copertine per l’oro nei 100 metri d’oro, per aver dormito all’aria aperta nel Villaggio Olimpico a causa di condizioni lamentabili sottolineate da più colleghi e per essere diventato un sex symbol. Al punto che il nuotatore vicentino di Thiene è arrivato a chiedere sui social di "non sessualizzarlo". Poche ore fa ha intanto annunciato una svolta importante della sua vita: "Andrò a vivere da solo”, le sue parole. Che hanno colto di sorpresa sua madre Gioia: "Ancora non so nulla di questo progetto".

Insomma, grossi cambiamenti in vista per Ceccon, che aveva spaventato la Federazione dicendo di volersene andare in Australia per cercare nuovi stimoli in una carriera che ha davanti un altro duro quadriennio, prima dei Giochi di Los Angeles. "Forse sarà l'Australia o forse l'America, devo ancora decidere — ha detto Ceccon nelle ultime ore — Intanto vado in vacanza, mi godrò un po' di mare e se ci sarà da nuotare, perché no? A me il nuoto piace ma Verona resta la mia comfort zone”. Almeno per ora Thomas resterà al centro federale di Verona: "La partenza non è imminente, lo stage durerà qualche mese, poi rientro al Castagnetti", chiarisce ulteriormente. Quello che è certo, però, è che "andrò a vivere da solo". Thomas si trasferirà dalla casa dei genitori di Schio – dove in realtà mamma Gioia e papà Loris già stanno pochissimo – a San Massimo, una frazione appena fuori Verona.

E sua mamma c’è rimasta molto sorpresa: "Come accade a molte mamme ancora non so nulla di questo progetto – ha detto all'Arena – Continueremo a pagare l'affitto ancora per qualche mese, ma con i suoi risparmi si sta comprando casa a San Massimo, sarà del tutto indipendente e io potrò tornare a vivere a Schio con mio marito. Il nuovo appartamento sarà un po' più lontano dal Centro federale: vorrà dire che si comprerà anche la bicicletta elettrica per non fare troppa fatica dopo i tanti chilometri di allenamento a nuoto".