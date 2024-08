André Onana, l'ex inter provoca Haaland sul calcio di rigore: umiliato dal norvegese

12 agosto 2024 a

Ha provato a confondere le idee a Erling Haaland, ma la strategia di André Onana è finita male. E il Manchester City di Pep Guardiola ha fatto suo il Community Shield ai calci di rigore, dopo aver concluso 1-1 i tempi regolamentari. Ai tiri dal dischetto, la sceneggiata del portiere nigeriano, che ha tentato un trucco poi andato male: gli ha lasciato appositamente metà della porta vuota, indicandogli lo spazio dove lo invitava a calciare.

Ma Haaland ha tirato alla sua destra, spiazzandolo, mentre André si è buttato nel lato che aveva indicato. E subito dopo averlo tratto in inganno l'attaccante è ritornato a centrocampo dal resto della squadra con un sorriso soddisfatto.

Haaland não foi na "cantiga" de Onana. pic.twitter.com/vdhq9h97u6 — Futeb⚽l T⚽tal (@Futeb0lT0tal) August 12, 2024

I tifosi inglesi intanto hanno assistito all'ennesimo trionfo del Manchester City che ha cominciato la sua stagione portandosi a casa il Community Shield. Un evento non trasmesso in Italia, dato che nessuno ha acquistato i diritti delle coppe inglese e la finale non è stata trasmessa, rendendo impossibile la visione ai tanti tifosi residenti in Italia. Quello che importa per la squadra di Guardiola e che è arrivata la vittoria per iniziare al meglio la stagione.