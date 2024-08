Zlatan Ibrahimovic, gaffe con Morata: "La famiglia?", cala il gelo

13 agosto 2024 a

a

a

Gaffe di Zlatan Ibrahimovic con il nuovo acquisto del Milan, Alvaro Morata. Arrivato nella sede dei rossoneri, lo spagnolo, ex Juventus, è stato accolto dall'ex attaccante svedese e da altri giocatori con grande calore. Il dirigente rossonero ha chiesto a Morata se fosse pronto a iniziare questa nuova avventura. Poi è incappato in uno scivolone, quando gli ha chiesto della famiglia. "Sono ancora là", ha risposto lo spagnolo riferendosi a Madrid, dove l’attaccante ha giocato fino alla scorsa stagione.

Perché una gaffe? Perché proprio ieri Morata ha annunciato la separazione da sua moglie, Alice Campello, dopo 8 anni di relazione e 4 figli. Una rottura confermata anche dall'imprenditrice. Entrambi hanno parlato di problemi interni alla coppia, allontanando ipotesi di tradimento o di particolari mancanze di rispetto. "È una decisione dolorosa per cui chiediamo rispetto ed empatia - ha scritto il calciatore nelle sue storie Instagram -. Non inventate storie per un minuto di scena perché ripeto: non ci sono state mancanze di rispetto, solo molte continue incomprensioni che lentamente consumano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e tutto ciò che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile e un grande insegnamento".

Qui l'incontro Ibrahimovic-Morata

"Decisione dolorosa, chiedo rispetto": è finita tra Alvaro Morata e Alice Campello, i motivi

Simile il messaggio della Campello: "Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile che abbiamo mai preso. Vorrei chiarire, come ha fatto lui, che non ci sono stati terzi o alcuna mancanza di rispetto da parte di entrambi. Posso solo dire che in questi 8 anni ho avuto accanto una persona che non ha fatto altro che dare priorità a me e a prendersi cura di me e rispettarmi e per questo non posso permettere alcuna falsa speculazione sulla decisione di dirlo così 'presto'".