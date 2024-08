Taylor Fritz sconvolto: l'errore tecnologico più grande di sempre su un campo da tennis

15 agosto 2024 a

Incredibile l’errore che è avvenuto nel Masters 1000 di Cincinnati durante la partita tra lo statunitense Taylor Fritz e il connazionale Brandon Nakashima. Un errore tecnologico è costato un punto al primo e la seguente decisione dell'arbitro ha lasciato molti dubbi. Fritz era avanti 3-2 nel secondo set, dopo aver perso il primo, con l'opportunità di garantirsi una pesantissima palla break sul 30-30. Durante uno scambio duro, un colpo di Nakashima è finito ampiamente fuori. Il "falco" ovvero la tecnologia elettronica che dovrebbe intervenire in queste situazioni, è rimasto silente tra lo stupore di Fritz. Il gioco è così continuato fino a quando è arrivata la chiamata dell'arbitro che ha sospeso tutto, ordinando la ripetizione del punto.

E Fritz ha sfogato tutta la sua delusione a fine partita: "È la cosa più pazzesca che abbia mai visto in vita mia”. Una situazione che l’ha mandato su tutte le furie, che ha detto all’arbitro: "Non dirmi che devo fermare il punto quando abbiamo la chiamata elettronica. Se non l'avessimo avuto, avrei fermato il punto. La palla era nettamente fuori. Perché non hai interrotto lo scambio? Tu sei l'arbitro, hai visto la palla. "È ridicolo."

A quel punto l'ufficiale, che nel frattempo si era consultato con il supervisor e ha dimostrato di aver visto la palla fuori, ha giustificato così la sua scelta: "Capisco, ma è così che funziona — le sue parole —. Era troppo tardi, tu non ti sei fermato in questo momento e sono stati giocati altri scambi. Non posso farlo". Una decisione che ha portato ai commenti di Medvedev e Tiafoe dopo la partita: "Decisione ridicola… la palla è fuori, il punto è finito, punto a Fritz. Come mai non è stato questo il risultato?”, ha detto il russo a Denis TV. Anche Tiafoe sulla stessa lunghezza d'onda: "Mi è successo lo stesso, la scorsa settimana — le sue parole — Per favore ATP, fate meglio il vostro lavoro".