Serie A, Bologna fermato sull'1-1 in casa dall'Udinese

È finita 1-1 la sfida tra Bologna e Udinese, gara valida per la prima giornata di Serie A. Succede tutto nella ripresa: Orsolino sblocca il risultato su rigore al 12', Giannetti pareggia al 23' dopo un penalty sbagliato da Thauvin. Entrambe le squadre salgono così a un punto in classifica.

Al momento è il Verona il club primo in classifica di Serie A. La squadra è solitaria in testa a tutte le altre squadre grazie al successo sul Napoli per 3-0. Si tratta dell'unica squadra delle prime sei in campo ad aver vinto.