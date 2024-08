Milan, super-colpo in extremis per cambiare la squadra: "Chi arriva a centrocampo"

19 agosto 2024 a

Quattro acquisti sono stati fatti e potenzieranno la rosa, ma il Milan soffre ancora troppo a centrocampo. Il solo Fofana non basta per arginare i contropiedi rivali creando quella diga a centrocampo che serve per stoppare le azioni. Loftus-Cheek non ha queste caratteristiche, Ismael Bennacer non agisce più nel suo ruolo di smistamento-palloni in mezzo perché deve fare il doppio lavoro, che patisce regolarmente.

E l’algerino è di fatto sul mercato, ma dipende da lui se accettare o meno la corte dell’Arabia per un eventuale arrivo del centrocampista del Monchengladbach. L’ex Empoli oggi guadagna 4 milioni di euro netti, che pesano al lordo quasi il doppio sul bilancio del Milan. Motivo per il quale, in combine con un rendimento calato dopo il brutto infortunio nel derby di Champions del 2022-23, i rossoneri non si straccerebbero le vesti in caso di addio, soprattutto dovesse arrivare attraverso il pagamento della clausola da 50 milioni prevista nel suo contratto.

I club sauditi, però, sono un po’ diffidenti nell’investire pesantemente sui cartellini dei calciatori e per questo non sarà facile vendere Bennacer. Spazio così per Koné non ce ne sarebbe nonostante siamo ancora a “sei dei setti giorni per costruire il mondo” dichiarati da Ibra al momento della presentazione di Fofana. Koné resta comunque ambito sia dal Milan sia dalla Roma e il d.s. del club tedesco, Roland Virkus, venti giorni fa ne ha di fatto annunciato la partenza in estate: "Ci ha detto già a inizio estate che vorrebbe essere ceduto”. Le ultime giornate di mercato diranno, trattare con il club tedesco non è comunque impossibile, dato che inizialmente chiedeva una cifra intorno ai 30 milioni di euro, ma con l’avvicinarsi del gong di fine mercato, la valutazione è scesa a 20. Un prezzo decisamente più accessibile per un 23enne con il contratto in scadenza nel 2026.