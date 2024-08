Sinner e l'anca, il gesto in campo che terrorizza l'Italia

19 agosto 2024 a

a

a

Jannik Sinner è arrivato in finale del Master 1000 di Cincinnati. Ma i suoi tifosi sono tutti con il fiato sospeso. Il motivo? Quel solito fastidio fisico che ormai lo tormenta da troppo tempo. L'anca fa ancora male, malissimo. Tuttavia, il problemino non gli ha impedito di liquidare la pratica Sascha Zverev e di scacciare così tutte le malelingue che dopo la rinuncia a Parigi 2024 lo avevano criticato.

Quell'immagine ha fatto il giro del mondo. L'altoatesino, con una smorfia di dolore, mentre si tocca la solita anca. "Con testa e cuore (ma con qualche scricchiolio all'anca?), Sinner raggiunge la finale a Cincy", il tweet di Paolo Bertolucci.

Jannik Sinner grabbing his hip during his match with Zverev in Cincinnati.



Never what you want to see. ❤️‍ pic.twitter.com/m2DL6GrmWT — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2024

"Non rischierò nulla prima dello US Open né mai lo farò prima di uno Slam - le parole di Jannik Sinner nel post gara - Sicuramente sento qualcosa, devo capire di che cosa si tratta esattamente, ma è un problemino più piccolo rispetto a prima. Vedrò a fine torneo, come ho già detto sono stato male una settimana. Poi a Montreal ho giocato due partite in un giorno, non ho avuto molto tempo per recuperare e sono venuto a Cincinnati. In ogni caso - ha poi aggiunto - non sono preoccupato, sono felice di giocare, che è la cosa più importante. Ovviamente l'obiettivo è di arrivare molto meglio fisicamente allo US Open: avrò sei giorni per recuperare".