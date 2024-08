Sinner vince Cincinnati: il punto che spazza via Tiafoe e lascia gli americani di stucco

20 agosto 2024 a

Supera di slancio la delusione per il forfeit olimpico, Jannik Sinner: batte l'americano Frances Tiafoe in due set 7-6 6-2 e si aggiudica il il torneo di Cincinnati, il suo terzo trofeo ATP Masters in carriera. L'azzurro numero 1 del ranking mondiale da 13 settimane di fila ha dovuto affrontare un primo set ostico, con l'idolo di casa superato solo al tie-break.

Poi è stata una cavalcata trionfale, condita da 29 servizi vincenti (e 13 ace) e 2 break su 8 tentativi, con Tiafoe letteralmente evaporato (con questo risultato entra in ogni caso nella top-20 della classifica Atp) e capace solo di salvare tre match point prima di capitolare. Per l'altoatesino sono 15 i titoli complessivi in carriera, il quinto in questo 2024 che ha regalato gioie enormi (tra cui gli Open di Australia e Miami) accanto a delusioni legate esclusivamente agli infortuni che hanno frenato Jannik sul più bello, lasciandolo ai box o influenzandone il rendimento in maniera decisiva (Montecarlo, Roma, Parigi, Wimbledon, i Giochi di Parigi).

"Sono felice, è stata una settimana molto difficile", ha ammesso Sinner. "È stata dura mentalmente, ma ho cercato di fare del mio meglio. "Frances e io eravamo entrambi stanchi dalle semifinali (giocate ieri, ndr) e c'era molta tensione. Sono solo contento di aver mantenuto il mio livello nei momenti importanti. Ho gestito bene le situazioni in campo. Ci sono stati molti alti e bassi - ha concluso il 23enne di San Candido - ma è normale. Nei momenti importanti di ogni partita ho giocato bene."

Questa vittoria è il miglior modo di presentarsi agli Us Open al via il 25 agosto, anche se l'anca dolorante continua a tormentarlo. "Sono davvero stanco", ha detto Tiafoe a Sinner congratulandosi dopo il match. "Non sono abituato a giocare così tante partite come voi 'grandi'". A Flushing Meadows sarà con ogni probabilità l'eterno Nole Djokovic l'avversario da battere: il serbo, oro alle ultime Olimpiadi, ha 2.000 punti di ritardo nel ranking e sogna un nuovo epico colpo di coda.