Federico Chiesa, né Barcellona né Inter: "Trattativa con la Juve", l'ultima voce da un folle calciomercato

Il Chelsea di Maresca vince 6-2 in casa del Wolverhampton ma pensa ancora al mercato. Dopo il ritorno del portoghese Joao Felix e una sessione estiva di calciomercato costata poco più di 200 milioni di euro alla (folle) gestione Boehly, con evidenti problemi di sovrabbondanza in rosa, i Blues di Londra starebbero puntando a Federico Chiesa, per soffiarlo al Barcellona.

Secondo il quotidiano inglese The Sun, l'esterno di Juventus e Nazionale, con contratto in scadenza tra un anno ma ufficialmente fuori dal progetto di Thiago Motta, sarebbe il prescelto in caso di partenza per un altro esubero di lusso dei londinesi, Raheem Sterling. L'altro possibile arrivo (ma alternativo a Chiesa, sarebbe Victor Osimhen del Napoli, un affare slegato alla cessione di Lukaku agli azzurri di Antonio Conte già andata in porto.

Il team londinese considera Chiesa un'operazione economica a basso rischio e proverà questa settimana a intavolare una trattativa con la Juventus, che conta di guadagnare dalla sua cessione una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro. Evidentemente noccioline, per il Chelsea, per nulla spaventato nemmeno dalle richieste dell'entourage del giocatore riguardo allo stipendio, tra gli 8 e 9 milioni a stagione.

Nel frattempo, la Juve ha ufficializzato il passaggio a titolo temporaneo del centrocampista classe 2003 Fabio Miretti al Genoa. La formula è quella del prestito secco fino al 30 giugno 2025. Nel dicembre del 2021 l'esordio in Prima Squadra, in un match di Champions League, e, tre mesi più tardi, quello in Serie A. Da lì in poi, appena diciottenne, in pianta stabile con i più grandi con cui ha collezionato 75 presenze totali e realizzato 2 gol, il primo la scorsa stagione a Firenze decisivo per la vittoria bianconera.