Fabio Capello spiana Paulo Fonseca: "Se fossi un avversario del Milan..."

Il Milan brancola nel buio. Mentre Napoli, Juve e Inter cominciano a muovere pesantemente la classifica, i rossoneri, insieme alla Roma, cominciano ad accusare il colpo della batosta in campionato. La sconfitta di Parma è come il sale sulle ferite. Una squadra, quella rossonera, che ha cambiato tanto in questi ultimi mesi e che di fatto deve trovare nuovi equilibri. Ma nel mirino è finito subito Paulo Fonseca e quella sua nuova filosofia di gioco che ha portato scarsissimi risultati finora.

E così ecco che una voce autorevole del Milan che fu, Fabio Capello, dice la sua sul nuovo tecnico rossonero: "I problemi del Milan sono ben più profondi di una sconfitta e si traducono in una sola parola: equilibrio. La squadra di Fonseca non ne ha, sta sparpagliata in campo, tre di qua e quattro di là, come ha detto lo stesso allenatore portoghese nel dopogara. Così non si va da nessuna parte. Questione tattica? Direi di sì", afferma alla Gazzetta dello Sport.

E ancora: "Fonseca ha parlato di recupero alto della palla, ma per farlo devi muoverti da squadra, con sincronismi, organizzazione e ritmo che il Milan di ieri è molto lontano dall’avere. Parliamoci chiaro, sembrava di vedere la squadra dello scorso anno, nei suoi difetti, 6-7 giocatori sopra la linea della palla ma poi quando la perdi? Sono guai. Infatti, in questo momento, fossi un avversario sarei contento di affrontare il Milan", ha concluso l'ex tecnico del Milan.