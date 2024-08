Jannik Sinner, lo sfogo a poche ore dagli Us Open: "Ho basse aspettative"

26 agosto 2024 a

"Come ho fatto a vincere a Cincinnati? Pur sapendo di non aver fatto nulla avevo basse aspettative, come qui agli Us Open, ho basse aspettative perché so tutto quello che sto passando, però faccio sempre del mio meglio, provo a correre su ogni palla, a combattere, e spero di crescere d’ora in poi e di competere in condizioni normali", ha affermato Jannik Sinner, tennista numero uno al mondo, in una lunga intervista a Espn.

"Basse aspettative per gli Us Open? - ha continuato -. Sì per tutto quello che abbiamo passato, fisicamente non sono al meglio, e poi il feeling che sento giorno dopo giorno, ho bisogno di un pò di tempo per tornare quello di prima, martedì sarà una partita difficile". "Ogni vittoria è buona e ovviamente puntiamo più in alto possibile, ma sappiamo che dobbiamo prendercela con calma", ha aggiunto Sinner.

Infine, sulle polemiche delle scorse ore da parte di alcuni tennisti tra cui Novak Djokovic, che ha aperto un ragionamento sulla possibilità per tutti i tennisti di difendersi in tribunale con lo studio legale di Londra pagato da Sinner, il campione azzurro afferma: "Dipende anche dalla posizione in cui ti trovi, di certo nella mia posizione ho la capacità di prendere persone qualificate, ovviamente per un'altra persona può essere diverso. Ma ripeto ancora una volta il motivo per cui ho giocato è che sapevamo esattamente come il Clostebol fosse entrato nel mio corpo e da dove. Il processo è stato molto lungo e con il tempo senti un peso maggiore, la grande attesa per la fine, l'arrivo dei risultati, non è stato un periodo facile, ma ora sono felice".