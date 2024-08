Juventus, successo per 3 a 0 contro il Verona: doppietta di Vlahovic e gol di Savona

26 agosto 2024 a

È una Juve da primato, in vetta e in totale solitudine. Due giornate di campionato e la Signora gestita da mister Motta respira già atmosfere d'alta classifica che fanno sognare. Sono passati appena una manciata di mesi dalla stagione scorsa, quantomai turbolente, e ora si ritrova lassù, lasciandosi alle spalle Inter, Atalanta, Napoli e Milan. È ancora calcio d'agosto ma la vittoria ottenuta al Bentegodi sul Verona con un perentorio 3-0, che fa il paio con quella sul Como, aumenta l'autostima di una squadra che appare solo all'inizio di un lungo percorso, per gioco, compattezza e solidità, facilità di manovra, geometrie e quell'aggressività figlia del coraggio e dell'intraprendenza.

Ritrova la vena del gol Vlahovic autore di una doppietta dopo essere rimasto a secco alla prima di campionato e festeggia con una gol una prestazione superlativa il giovane Savona, giovane terzino che conferma le qualità e personalità. A dimostrazione che in questa Juve non esistono limiti alla meritocrazia, nè gerarchie perché al via si parte tutti alla pari. Il Verona che cullava gli stessi sogni di primato dopo il successo con il Napoli, ridimensiona le sue ambizioni, consapevole però di aver affrontato una Signora squadra che si candida ad avere un ruolo da protagonista per la corsa allo scudetto.

Per la sfida contro gli scaligeri Motta deve rinunciare agli infortunati Thuram e Weah, lascia ancora in panchina Douglas Luiz, sugli esterni si alza Cambiaso a destra con Savona schierato da terzino mentre dalla parte opposto confermato Mbangula. Ma alla Continassa si attendono ancora gli ultimi colpi di mercato.