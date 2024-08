Us Open, Jannik Sinner passa il primo turno: sconfitto in quattro set McDonald

27 agosto 2024 a

Nonostante un avvio di gara da dimenticare, Jannik Sinner è riuscito a sbrigare la pratica Mackenzie McDonald in quattro set. Non un match semplice per l'altoatesino, che veniva dalla settimana più complicata della sua carriera sportiva. La notizia della sua positività al test antidoping di Indian Wells ha fatto il giro del mondo. E lo stesso numero uno al mondo non ha fatto mistero di aver accusato il colpo. Ma ha iniziato nel migliore dei modi lo Us Open, l'ultimo grande slam di questa stagione tennistica.

Come detto, un primo set da dimenticare. L'azzurro è parso un lontano parente di quello che aveva incantato gli appassionati tennistici di tutto il mondo. Ma Jannik Sinner ha saputo rialzare la testa. E alla fine è riuscito a portarsi a casa il match. Lo statunitense padrone di casa è infatti stato sconfitto con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1, 6-1. A dimostrazione del fatto che il numero uno al mondo ha saputo rispondere nel migliore dei modi dopo il primo set regalato all'avversario. Tutti i gufi sono stati rimessi al loro posto.

In uno punto del secondo set, Sinner ha ricordato a tutto il mondo perché è ancora il numero uno del circuito. Prima il servizio potente, poi lo scambio veloce con l'avversario. La palla scorre in tutte le direzioni. E infine l'affondo finale: McDonald può solo guardare la pallina scorrere verso il fondo campo. Sinner è tornato.