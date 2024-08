Lukaku, perché Conte è fissato con l'attaccante belga: le sue parole in tv sono chiare

28 agosto 2024 a

Vi siete mai chiesti il motivo per cui Antonio Conte è così fissato con Romelu Lukaku. Dopo averlo avuto nell'attacco dell'Inter e aver vinto insieme uno scudetto, il tecnico del Napoli lo vuole pure in Campania per aprire un nuovo ciclo dopo la stagione trionfante di Spalletti timbrata col terzo scudetto della storia azzurra e quella deludente dello scorso anno.

E in questo ore sui social è diventato virale un retroscena, una rivelazione in tv che Conte fece qualche anno fa in un rarissimo momento di astinenza dalla panchina: "Se ci devo giocare da avversario voglio tenerlo alto e lontano. Romelu è a centrocampo ma guardate la velocità, è difficile trovare un giocatore che ti fa da punto di riferimento in area come fa lui ma allo stesso tempo trovare un giocatore che parte da centrocampo con questa velocità e qualità". Una qualità eccezionale anche come rifinitore, caratteristica che per Conte è essenziale. E al tempo aveva anche fatto un parallelismo con un altro grande attaccante del calcio europeo che sarebbe esploso definitivamente di lì a poco: "È un ragazzo generoso, molto bravo anche nell'assist. Qui sta la specificità di Romelu, la stessa che vedo in Haaland, a campo aperto ti ammazza perché ha una velocità incredibile", disse negli studi di Sky. E ora Antonio e Romelu potrebbero incontrarsi di nuovo...