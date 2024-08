Romelu Lukaku, il suo primo gesto dopo l'arrivo al Napoli lascia senza parole i tifosi

28 agosto 2024 a

a

a

Dopo mesi di tira e molla è ora quasi ufficiale: Romelu Lukaku vestirà la maglia del Napoli dalla prossima stagione e riabbraccerà Antonio Conte dopo l’esperienza vincente con l’Inter. Se Victor Osimhen è in uscita (potrebbe approdare al Chelsea), il belga è invece in entrata ed è pronto a segnare gol al ‘Maradona’. L’attaccante è atterrato nella mattinata di mercoledì 28 agosto a Roma e si è diretto subito a Villa Stuart per le visite mediche, in mezzo a un centinaio di persone in delirio.

Nel mezzo della festa, però, è andato di scena un episodio che non è passato inosservato ed è stato ripreso sui social: un tifoso del Napoli ha infatti perso l’equilibrio ed è caduto trascinando un grosso vaso. ‘Big Rom’ se n’è comunque accorto, lo ha aiutato a rialzarsi e poi una volta sinceratosi delle condizioni del signore, è entrato in clinica. Il tifoso si chiama Alessandro Mansi del Club Roma Azzurra.

Lukaku gela Antonio Conte: slitta l'arrivo al Napoli, il dettaglio che complica tutto

Lukaku firmerà un contratto che lo legherà definitivamente al club partenopeo fino al 30 giugno 2027. Verrà così messa la parola fine all’esperienza del belga al Chelsea, dove ha giocato titolare una stagione, prima di venire ceduto in prestito diverse volte all’Inter e alla Roma. Ora la nuova esperienza all’ombra del Vesuvio, per rilanciarsi dopo una non esaltante stagione all’Olimpico con la maglia della Roma.