Sinner gode, "grazie Popyrin": clamoroso, il punto che butta fuori Djokovic dagli Us Open

Agli Us Open è terreno sempre più spianato per Jannik Sinner. Nella notte italiana, hanno salutato New York l'azzurro Lorenzo Musetti e il numero due del tabellone maschile Novak Djokovic, seconda "vittima" eccellente a Flushing Meadows nella quarta e ultima prova del Grande Slam, dopo il ko di Carlos Alcaraz.

Sul cemento della Grande Mela, il tennista di Carrara, 22enne, si è arreso ai sedicesimi di finale. L'azzurro, numero 18 del mondo e del seeding, ha ceduto di fronte allo statunitense Brandon Nakashima, 50 del ranking Atp, col punteggio di 6-2 3-6 6-3 7-6 (4). Molto equilibrato il match fra Musetti e l'americano, con colpi spettacolari da entrambe le parti. A far la differenza il servizio, 17 ace per Nakashima e 8 per il toscano, e anche il quarto set, nel quale Musetti conduceva per 4-0, prima di subire un passaggio a vuoto, perdendo due break di vantaggio, commettendo tre doppi falli di fila nel fatale ottavo gioco.

"E' stata una partita di altissimo livello. Nakashima ha meritato e il servizio è stata la sua arma vincente. Fa male perché credo di aver giocato una delle migliori partite da quando gioco sul cemento. Ho espresso un ottimo livello di tennis, a parte il primo set, in cui lui mi ha investito. Dal secondo parziale in poi ho dominato lo scambio e questo mi faceva ben sperare", ha detto Musetti a fine partita.

A ruota il serbo Djokovic, numero due del mondo e del tabellone, si è arreso contro l'australiano Alexei Popyrin, 28 del ranking internazionale, con lo score di 6-4 6-4 2-6 6-4. Agli ottavi di finale Popyrin sfiderà lo statunitense Frances Tiafoe, vincitore del derby a stelle e strisce contro Ben Shelton per 4-6 7-5 6-7 (5) 6-4 6-3. Dalla stessa parte del tabellone avanza anche Andrey Rublev, sesta forza del seeding, che ha piegato il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 6-3 7-5 6-4. Per il russo agli ottavi di finale ci sarà lo scoglio Grigor Dimitrov. Il bulgaro, numero 9 del tabellone, ha sconfitto l'olandese Tallon Griekspoor per 6-3 6-3 6-1.

Approdano agli ottavi di finale, poi, il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Taylor Fritz e il norvegese Casper Ruud. In campo femminile, infine, pass per gli ottavi di finale per Aryna Sabalenka. La bielorussa ha battuto al terzo set la russa Ekaterina Alexandrova (2-6 6-1 6-2) e ora sfida la belga Elise Mertens. Oggi in campo cinque italiani. Nel singolare maschile in scena Sinner, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli; in quello femminile Jasmine Paolini e Sara Errani. I cinque azzurri sono tutti a caccia di un posto negli ottavi di finale.