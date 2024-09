Sinner? Paul disteso sul lettino e l'uomo coi guanti: lo sfregio che ha scatenato Jannik

04 settembre 2024 a

Una frecciata, un’altra dopo quelle di Nick Kyrgios e Denis Shapovalov dopo il caso Clostebol che lo ha fatto finire al centro delle polemiche. Per Jannik Sinner il caso ancora non è finito, perché i continui attacchi arrivano ancora. L’ultimo da parte di Tommy Paul, battuto agli ottavi proprio dal 23enne altoatesino in tre set, vincendo due tie-break, ma che ha lanciato una frecciatina al rivale in un video apparso su Instagram.

L’americano ha infatti postato una storia in cui si vede lui, disteso sul lettino, che riceve un massaggio dal suo specialista, che indossava rigorosamente i guanti. Sinner non ci ha pensato e ha regolato in campo la pratica, con la solita autorevolezza. Ha battuto Paul in tre set, lottando nei primi due vinti al tie break e poi volando via agevolmente nel terzo: 7-6 7-6 6-1.

Ora la battaglia è contro Daniil Medvedev, battuto agli Australian Open e a Miami, ma vincente contro Jannik ai quarti di Wimbledon. Jannik però continua a fare parlare di sé fuori dal campo. Sia per la sua relazione con Anna Kalinskaya, culminata con un loro viaggio in Sardegna, sia per la tonsillite che gli ha fatto saltare all’ultimo le scorse Olimpiadi di Parigi, lasciando delusi in tanti. Poi Sinner, curato il problema, è volato negli Usa vincendo il torneo di Cincinnati in finale contro Francis Tiafoe. Ora gli US Open, per provare a chiudere al meglio la stagione degli Slam considerando anche le uscite eccellenti di Zverev e Alcaraz, paparazzato nel paddock dello scorso GP di Monza di F1 vinto dalla Ferrari di Leclerc.