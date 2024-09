Sinner in semifinale agli Us Open: rullo compressore, il punto che spazza via Medvedev

05 settembre 2024 a

a

a

Trema per un solo set, Jannik Sinner. Poi torna modalità rullo compressore e spazza via Daniil Medvedev, conquistando così la sua prima semifinale in carriera agli Us Open.

Contro il 28enne russo numero 5 al mondo, tra i più brillanti quest'anno a Flushing Meadows, il 23enne di San Candido vince con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4 e domani sfiderà il 22enne britannico Jack Draper, 25mo della classifica Atp, per provare a giocarsi la finale dello Slam newyorkese, quarto e ultimo della stagione.

Medvedeev fino a pochi mesi fa veniva considerato la bestia nera dell'italiano, ma dalla fine del 2023 Sinner si è trasformato, acquisendo continuità, completezza tecnica, determinazione e soprattutto fiducia nei propri enormi, illimitati mezzi. Così si spiega la partenza a razzo nel primo set, e così si spiega anche la reazione veemente del terzo, dopo il brusco passaggio a vuoto del secondo parziale (con Medvedev arrivato al 4-0). Della serie "dove eravamo rimasti?". Il quarto set è stato il più tosto e combattuto, con un break di vantaggio decisivo conquistato al settimo e difeso con le unghie e con i denti.

Ora occhio a Draper: primo britannico a raggiungere le semifinali degli Us Open dai tempi di Andy Murray, nel 2012 (Sinner invece è il primo italiano ad arrivarci dopo Berrettini nel 2019). E soprattutto amico di Jannik, con cui gioca spesso in doppio. I due si conoscono bene, insomma.