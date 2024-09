Jannik Sinner, la voce dal cuore del circuito: "Quanto resterà al top"

06 settembre 2024 a

a

a

Gli appassionati di tennis di tutto il mondo sono in attesa di scoprire chi saranno i prossimi finalisti dello Us Open, l'ultimo grande slam di questa stagione. Jannik Sinner si dovrà contendere con l'amico e collega Jack Draper l'accesso alla finalissima americana. L'inglese arriva alla semifinale nel migliore dei modi: nel corso del torneo ha dimostrato a tutti di essere in un ottimo stato di forma. L'azzurro, invece, porta con sé ancora gli strascichi della bufera mediatica scoppiata dopo la notizia della positività al test antidoping di Indian Wells. Ma ha saputo accantonare - almeno in queste due settimane - tutte le malelingue che continuano a puntare il dito contro il numero uno al mondo.

Jannik Sinner è il favorito per la vittoria finale. complice anche l'uscita anzi tempo dei due pesi massimi del circuito: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Ma l'azzurro ha saputo annientare anche il rivale Daniil Medvedev, dimostrando così di aver ritrovato quella voglia di giocare, dominare e vincere che lo ha contraddistinto in questo suo primo anno da numero uno al mondo. E le sue prestazioni non sono passate inosservate. Soprattutto per quanto riguarda i suoi colleghi.

"Per il bene del tennis": vergogna inglese contro Jannik Sinner, cosa gli augurano prima della semifinale | Guarda

"Sinner è il giocatore numero uno e gioca da numero uno perché ha davvero tutto: dritto e rovescio, un buon servizio, non ha molti punti deboli e questo è un aspetto fondamentale per essere in testa alla classifica mondiale. Speriamo che possa restare numero uno ancora per diversi anni ". Così Kei Nishikori, già numero 4 del mondo e finalista degli Us Open, commenta lo straordinario cammino di Yannick Sinner negli Stati Uniti. Il giapponese è la stella dell'Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis, tra i primi in Italia, che terminerà domenica a Genova con la finale del singolare nello stadio Centrale Beppe Croce a Valletta Cambiaso.