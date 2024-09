Charles Leclerc sconcertante: tampona con la sua Ferrari un auto parcheggiata e se ne va

07 settembre 2024 a

Per un pilota di Formula 1, abituato a sfrecciare ogni weekend end con la propria autovettura, guidare da "semplice essere umano" non deve essere semplice. Non tanto perché non siano in grado di destreggiarsi nella routine automobilistica quotidiana. Piuttosto perché quel brivido che corre lungo la schiena di una persona abituata a vivere la vita sul filo del rasoio è quasi come se fosse una droga: non se ne può fare a meno.

Charles Leclerc viene da un weekend end indimenticabile. Ancora una volta, il predestinato è riuscito a vincere il Gran Premio di Monza con la sua rossa. E per la prima volta nella sua carriera da pilota di Formula 1, il monegasco è riuscito a vincere una gara senza partire dalla prima fila. Un successo che si è goduto insieme a tutto il suo team, con i tifosi della Rossa che gli hanno dedicato un calorosa abbraccio.

Ma, quando ha fatto ritorno nella sua Montecarlo, Charles Leclerc si è reso protagonista di una "gaffe automobilistica" davvero sconcertante per un pilota del suo talento. Alla guida della sua splendida Ferrari Purosangue, la star della rossa ha tamponato una macchina parcheggiata sul ciglio della strada. E poi, come se ciò non bastasse, si è dato alla macchia incurante dei possibili danni causati all'altra autovettura. L'incidente, tra l'altro, è avvenuto proprio in una delle curve più famose del mondo, dove si corre il Gp di Monaco.