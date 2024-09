Sinner e Kalinskaya, il bacio agli Us Open: schiaffo a Kyrgios, occhio al gesto di Anna

09 settembre 2024 a

Il trionfo agli Us Open val bene il primo, timidissimo bacio in pubblico tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. In fondo, la degna chiusura di una avventura, quella del 23enne di San Candido a Flushing Meadows, cominciata a fari spenti e quasi in sordina, gravata dallo choc della positività al Clostebol (risalente a marzo scorso a Indian Wells) e dalle conseguenti velenose polemiche di alcuni colleghi sulla mancata squalifica per doping.

Mentre il numero 1 al mondo cominciava a macinare il suo tennis (e avversari) si spargevano voci di crisi con la collega russa, sua compagna da qualche mese. I due erano stati avvistati più volte (con tanto di paparazzata, molto contestata, in Sardegna nel momento clou della stagione poi saltato da Sinner per una serie di infortuni), a partire da una cena romantica a Parigi prima del Roland Garros. E' seguita una estate molto tranquilla, anche a causa del forfait alle Olimpiadi di Jannik e agli successivi sviluppi dell'inchiesta per doping, che come ammesso dall'altoatesino hanno pesato molto su di lui a livello psicologico.

A New York i due sono stati sempre molto "lontani", fisicamente e dalla ribalta, anche se la bella Anna è stata avvistata nel pubblico ad assistere da tifosa (molto misurata) alle partite di Jannik. Dopo la finale vinta contro Taylor Fritz, però, ecco l'esplosione di gioia e il bacio. Dei due, sembra proprio Anna la più passionale: si slancia verso il fidanzato e lui, commosso la abbraccia con fare quasi amichevole. Poi si lascia trasportare dal sentimento e ricambia un bacio a stampo sulle labbra, forse un po' impacciato e imbarazzato visti gli sguardi di chi li circonda, applaudendo, e i flash dei fotografi già appostati. In fondo, la più dolce risposta alla provocazione sicuramente fuori luogo, poco educata e forse pure un po' sessista di Nick Kyrgios.

Il tennista australiano, ormai nemico giurato di Sinner per l'affaire Clostebol (e non solo...), è l'ex della Kalinskaya e su X ha pubblicato una foto della russa insieme a Jannik e una didascalia, tanto breve quanto velenosa: "Second serve", seconda di servizio. Ma Sinner, da fenomeno vero, è riuscito a fare ace anche così, senza forzare troppo.